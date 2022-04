Bodo, i tifosi del Valeranga stanno con la Roma: “Giustizia per Nuno Santos”

In Eliteserien, esprimono solidarietà nei confronti del preparatore dei portieri giallorosso colpito dall'allenatore dei norvegesi nella partita di andata di Conference League

Bodo-Roma non è ancora finita. Nel dopo partita della gara di andata dei quarti di finale di Conference League, è noto, c'è stato un accenno di rissa tra il preparatore dei portieri dei giallorossi, Nuno Santos, e l'allenatore dei norvegesi, Knutsen, con il secondo che ha avuto la meglio sul primo e gli ha sferrato un pugno in faccia. I due sono stati squalificati per il ritorno, che ha sancito un rotondo 4-0 per la squadra di José Mourinho e il passaggio del turno, ovviamente.