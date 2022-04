Bodo/Glimt-Roma, Mourinho in conferenza stampa mercoledì alle 19

I giallorossi sfideranno i norvegesi giovedì alle ore 21. Gara valevole per l'andata dei quarti di finale di Conference League

Dopo la trasferta di Genova, la Roma sarà impegnata in Conference League per l'andata dei quarti di finale contro il Bodo/Glimt. Mourinho parlerà in conferenza stampa, insieme ad un calciatore, alle ore 19. Alle 11 ci sarà la rifinitura dei giallorossi a Trigoria. Il tecnico dei norvegesi, Kjetil Knutsen, parlerà in conferenza stampa alle 14. La Roma dovrà riscattare la brutta figura contro il Bodo della fase a gironi. La vincente della sfida affronterà in semifinale chi passerà il turno tra Leicester e PSV Eindhoven.