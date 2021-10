Bodo/Glimt-Roma: Mourinho annuncia il turnover. La formazione

Karsdorp e Zaniolo non convocati, ma torneranno contro il Napoli. A centrocampo torna Darboe, chance da trequartista per Villar

Josè Mourinho ha annunciato il turnover in vista della partita di domani contro il Bodo/Glimt. Il freddo, i chilometri e il big match con il Napoli in programma domenica hanno spinto lo Special One a mettere le mani sulla formazione titolare. Rispetto agli undici scesi in campo con la Juventus, gli avvicendamenti saranno 9. Unico sicuro del posto è Rui Patricio, sempre in campo finora. Davanti al portiere portoghese dovrebbe vedersi per la prima volta Reynolds sulla destra, Karsdorp è rimasto a Roma per ricaricare le pile in vista dell'arrivo dei partenopei. A completare la linea difensiva saranno Kumbulla, Ibanez e Calafiori. Del centrocampo si occuperà la coppia inedita formata da Darboe (seconda da titolare consecutiva in Conference League) e Diawara che torna in campo dopo la presenza contro il CSKA Sofia. Dietro Shomurodov, che farà rifiatare Abraham, agiranno i sostituti naturali dei titolari: El Shaarawy a sinistra (al posto di Zaniolo che tornerà contro il Napoli, parola di Mourinho) e Carles Perez a destra. Avrà la sua chance anche Villar, trequartista al posto di Pellegrini.