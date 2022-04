Bodo/Glimt-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Smalling, gioca Kumbulla

La Roma torna nel freddo della Norvegia per affrontare per la terza volta in questa stagione il Bodo/Glimt. I giallorossi si presentano con la stessa formazione che ha dato garanzie nelle ultime partite, in particolare nel derby. Davanti a Rui...

La Roma torna nel freddo della Norvegia per affrontare per la terza volta in questa stagione il Bodo/Glimt. I giallorossi si presentano con la stessa formazione che ha dato garanzie nelle ultime partite, in particolare nel derby. Davanti a Rui Patricio la linea difensiva sarà formata da Kumbulla, Mancini e Ibanez, unico insieme al portiere ad essere confermato dopo la disfatta del girone. A centrocampo confermati Cristante e Oliveira con larghi Karsdorp destra e Zalewski a sinistra, in attacco a sostegno di Abraham ci saranno nuovamente i due trequartisti Pellegrini e Mkhitaryan. Per i norvegesi invece, tanti cambi rispetto alla vittoria per 6-1. In particolare non ci saranno Botheim, venduto al Krasnodar nel mercato di gennaio, e Solbakken, fermato a causa di un attacco influenzale.