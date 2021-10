Bodo/Glimt-Roma: le formazioni ufficiali di Knutsen e Mourinho

Mourinho vuole mantenere la prima posizione del girone. Tuttavia il portoghese ha optato per un turnover massiccio, anche in vista della partita di campionato contro il Napoli di Spalletti

Alle 18:45 andrà in scena la terza partita del girone C di Conference League, tra Bodo/Glimt e Roma. Mourinho vuole lasciarsi alle spalle la partita di Torino contro la Juventus e tutte le polemiche scaturite, il suo obbiettivo è restare primi nel girone. La Roma si trova, infatti, a 6 punti, seguita dalla squadra norvegese a 4. Il portoghese ha deciso di optare per un turnover massiccio della squadra, anche in vista della partita di campionato, prevista per domenica 24 ottobre, contro il Napoli di Spalletti. Il tecnico, tenute da conto anche le assenze di Smalling, Spinazzola e Zaniolo, che si è procurato un trauma al ginocchio sinistro, durante la partita contro la squadra di Allegri, ha deciso di proporre delle novità.

L'allenatore portoghese non rinuncia al suo 4-2-3-1, ma rivede i protagonisti di questo schieramento. Tra i pali resta inamovibile Rui Patricio, che vedrà davanti a sé Kumbulla e Ibanez. Novità sarà sulla fascia destra che vedrà Reynolds, che dovrà dimostrare di poter essere all'altezza della squadra di Mourinho. Sulla sinistra ci sarà Calafiori, in sostituzione a Viña. Tra centrocampo e attacco ci saranno 6 volti nuovi, rispetto alla partita precedente. Darboe e Diawara saranno davanti alla difesa, come riferimento offensivo ci sarà Mayoral, alla prima da titolare in stagione. Alle spalle dell'attaccante ci sarà un'altra novità: Villar, accompagnato da Perez ed El Shaarawy. Per quanto riguarda la squadra norvegese invece propone un 4-3-3-, con Haikin in porta. Linea a 4 composta da Sampsted, Moe, Lode e Bjorkan. A centrocampo Fet, Berg e Konradsen, per l'attacco scenderà in campo Solbaken, Botheim e Pellegrino.