Bodo/Glimt-Roma, domani sarà presente anche Riise: “Ci vediamo allo stadio”

L'ex terzino giallorosso sosterrà la squadra di Mourinho domani in Norvegia

Domani la Roma scenderà in campo per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt. Una vecchia conoscenza dei giallorossi sarà presente allo stadio per sostenere i ragazzi di Mourinho. Riise ha commentato l'ultima foto dell'account Instagram della Roma: "Ci vediamo allo stadio". Tre anni nella capitale per il terzino norvegese che ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi. Indimenticabile il gol allo scadere contro la Juventus al 93'. Domani la squadra di Mourinho cercherà di archiviare la qualificazione ma non sarà semplice visto il precedente di ottobre con il Bodo.