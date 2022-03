Bodo/Glimt-Roma, dalle 12 di domani via alla prima fase di prenotazione

Il club giallorosso comunica le modalità di prenotazione dei biglietti per il match d'andata dei quarti di finale di Conference League contro la squadra norvegese

La Roma tramite un comunicato ufficiale rende noto le modalità d'acquisto dei biglietti per il match d'andata contro il Bodo/Glimt in programma il prossimo 7 aprile alle 21. Dalle ore 12.00 di venerdì 25 marzo, alle 12 di lunedì 28 marzo potranno prenotare il biglietto solo i possessori dell'abbonamento. La prenotazione libera partirà immediatamente dopo il termine di quella riservata agli abbonati, e terminerà alle ore 16 del 31 marzo. In tutte le fasi, potrà essere prenotato massimo un biglietto per transazione. Tutti i possessori della prenotazione, potranno successivamente acquistare i tagliandi sul canale di vendita messo a disposizione dal Bodo/Glimt. Il prezzo sarà di circa 32 euro.