Bodo/Glimt, l’ultimo allenamento prima della partita è all’Urbetevere

La rifinitura dei norvegesi prima della partita contro la Roma e i ringraziamenti della società capitolina

Il cammino e l'attesa per la partita di stasera della Roma contro il Bodo/Glimt sta per finire. Oggi la squadra norvegese ha scelto il campo dell'Urbetevere per l'ultimo allenamento prima della gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dopo essere passata dai campi di Formello della Lazio per prepararsi al campo in erba, ora è stato il turno di un'altra società capitolina, che ha ringraziato pubblicamente sui social i gialloneri.