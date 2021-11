Bodo, Botheim: “In uno stadio importante c’è stata una prestazione di livello”

Le parole del giocatore: "Da quando sono qui mi sono sempre sentito a casa ed è molto importante per far crescere la squadra come gruppo"

Ancora una volta è protagonista della sfida tra Roma e Bodo/Glimt, stavolta segnando solo un gol: Botheim ha parlato a fine partita.

Il racconto del gol. E' stato un bel cross, è stato bello segnare, ma devo ringraziare tutta la squadra e non solo chi ha fatto il cross.

Sulla sua prestazione. Abbiamo tenuto una concentrazione molto alta per tutta la partita.

Sull'esultanza di Solbakken, che è andato verso i tifosi della Roma dopo il gol. Non era voluto, si è trovato lì davanti.

Sull'intesa di squadra e la buona vena realizzativa. Si segna non pensando a segnare, concentrandosi solo sulla partita. Il nostro obiettivo è quello di giocare e divertirci.

Sulla possibilità di andare via dal Bodo. Magari ci sono state anche delle offerte, ma sono contento di giocare al Bodo e penso solo a questo.

Come giudica il risultato? E' importante, in uno stadio importante con una prestazione di alto livello. Da quando sono qui mi sono sempre sentito a casa ed è molto importante per far crescere la squadra come gruppo.

Come si lavora per preparare queste partite? Lo spirito di gruppo e la concentrazione non devono mai mancare.

Sensazioni? Siamo soddisfatti, ma già pensiamo alla prossima.