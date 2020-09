Bodgani (ex CT U19 Albania): “La Roma deve salvaguardare Kumbulla, ma è un gran colpo”

Marash Kumbulla è arrivato oggi nella Capitale e presto sarà ufficiale l’acquisto della Roma. Del futuro primo acquisto della Roma di Friedkin ha parlato un ex attaccante di Serie A che conosce da vicino il centrale del Verona. Stiamo parlando di Erjon Bogdani che fino a due anni fa era ct dell’Under 21 dell’Albania. Queste le sue parole a Teleradiostereo:

Lei ha avuto Kumbulla in Nazionale: che giocatore ha acquistato la Roma?

La Roma ha preso un ottimo difensore, ha fatto un eccellente investimento. E’ un classe 2000, con me in Nazionale ha giocato anche sotto età, ha avuto un miglioramento, una crescita importantissima. La scorsa stagione ha disputato un bel campionato.

Il prezzo di vendita è troppo alto?

Non è esagerata la sua quotazione, ci sono state tante squadre dietro a Marash. La Roma, ripeto, ha fatto un gran colpo per un giocatore che è già un titolare fisso della propria Nazionale.

Ha la personalità per reggere le pressioni romane?

La Roma deve salvaguardare l’investimento fatto, lui arriva in una piazza difficile, ma va a giocare in una squadra forte. Ora sta a lui.

Qual è il punto debole su cui Fonseca dovrà lavorare?

In Serie A devi migliorare sempre, ci sono tanti attaccanti forti. E’ un giocatore alto, qualcuno dice che è lento, ma non è vero: Marash legge benissimo l’azione, ha senso della posizione, l’ho seguito tanto lo scorso anno e mi ha impressionato, specialmente in Hellas-Inter al cospetto di Lukaku, gli ha tenuto testa alla grande.

La Roma gioca un calcio d’impostazione: è pronto per questo tipo di calcio?

Con me lui giocava a 4 facendo il centrale di sinistra. E’ un giocatore che ha personalità, che non ha paura di venire in avanti, di impostare l’azione. Stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni che sa adattarsi rispetto al sistema difensivo.