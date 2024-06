Bodart, dalla vita da film dello zio alla moglie guaritrice. Ecco il vice di Svilar

Chissà se lo zio Gilbert gli ha insegnato un po' di italiano. Perché a breve, Arnaud Bodart, in Italia dovrebbe sbarcare davvero dopo una vita passata a Liegi. E' lui il portiere scelto della Roma per coprire le spalle di Svilar e prendere il posto di Rui Patricio. L'operazione da circa 4 milioni dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, il portiere andrà a guadagnare circa 1 milione di euro e parlerà la stessa lingua di Svilar per un ambientamento che dovrà essere rapido.

Zio Gilbert tra record e problemi con la giustizia

Due figli d'arte, anzi no. Perché il papà di Mile, ex numero 1 della Serbia, ha trasmesso le doti al figlio. Mentre a insegnare il mestiere a Bodart ci ha pensato appunto Gilbert. Suo zio. Un'icona del calcio belga che ha militato anche in Italia per tre stagioni: due a Brescia e uno a Ravenna. A cavallo tra il 1998 e il 2001, e quindi vivendo da vicino il terzo scudetto romanista. Nonno Gilbert è stato una vita il vice nel Belgio di un certo Michel Preud'homme, un mostro sacro. Una vita convulsa quella del più grande dei Bodart. Da allenatore emerse che si era venduto una partita (“Avevano minacciato di morte me e la mia famiglia”, si giustificò). Il 27 agosto 2008 fu arrestato per aver partecipato, secondo la polizia, ad azioni criminose operate da falsari (tra cui una rapina). L'avvocato di Bodart si giustificò dicendo che l'ex calciatore fu tra le vittime della truffa, a causa di debiti di gioco; ciò nonostante venne condannato a 3 anni e mezzo di prigione Nel 2017 venne accusato di stalking dalla sua ex compagna Virginie Neuray e nel marzo scorso tentò il suicidio. Un gesto estremo preannunciato dallo stesso Bodart poche ore prima sul proprio profilo Facebook, con un post in cui salutava i figli e attribuiva alla giustizia belga di averlo indotto a compiere la scelta estrema. Ma è comunque nella storia per aver collezionato ben 390 presenze con lo Standard. Il secondo della storia alle spalle di Hellers.