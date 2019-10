Boca Juniors-River Plate 1-0, vittoria con beffa: per De Rossi eliminazione e neanche un minuto in campo

Daniele De Rossi ha firmato con il Boca Juniors per amore, per realizzare un sogno. Quello di giocare alla ‘Bombonera’, ma soprattutto di giocare il ‘Superclasico’ contro il River Plate, forse la partita più attesa e sentita del mondo. Il destino, però, è stato beffardo con l’ex capitano della Roma. Stanotte si è giocato il ritorno della semifinale di ‘Copa Libertadores’ tra Boca e River dopo il 2-0 per i ‘Millionarios’ di 20 giorni fa. Finisce 1-0 per il Boca con il gol di Hurtado a 10 minuti dalla fine, ma non basta: in finale ci va la squadra di Gallardo. È una serata triste per Daniele De Rossi, che ha vissuto dal campo l’atmosfera fantastica del ‘Superclasico’, ma restando senza entrare. L’ex capitano della Roma non ha giocato neanche un minuto nelle due partite più attese, dai tifosi e anche da lui. In tribuna per infortunio all’andata, solo in panchina stanotte. Alfaro non lo ha fatto entrare, anche se tanti tifosi hanno criticato il loro allenatore, convinti del fatto che il numero 16 avrebbe portato la ‘garra‘ giusta e il carisma che serviva per un salto di personalità. Così non è stato e il Boca Juniors e De Rossi hanno salutato la ‘Copa Libertadores’.