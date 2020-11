Boca Juniors premiato per la Superliga 2019/20: la medaglia sarà spedita a De Rossi

Il Boca Juniors ha potuto finalmente ricevere il premio per la vittoria della Superliga 2019/20. Nove mesi dopo, prima della partita con il Lanus, gli Xeneizes hanno festeggiato: sono stati letti i nomi dei giocatori che hanno vinto il trofeo e tra questi c’era anche Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma nell’estate del 2019 ha cominciato l’avventura al Boca, terminata poi pochi mesi dopo per motivi personali con il ritorno a Roma e l’addio al calcio. In ogni caso, tanto è bastato per guadagnarsi il suo nome sulla Superliga, il primo scudetto della sua carriera. Come riporta ‘TNT Sports’, a De Rossi la medaglia del vincitore sarà spedita dal Boca direttamente in Italia.