Boca Juniors, Campuzano: “Ringrazio De Rossi. E’ stato un padre per me” – FOTO

Uomo spogliatoio, grande consigliere e adesso anche padre adottivo. Così Daniele De Rossi, che ha lasciato con il Boca Juniors il calcio giocato, viene definito dal giovane 23enne Jorman Campuzano in un post di Instagram. L’ex compagno di squadra colombiano ha voluto ringraziare la bandiera romanista per averlo aiutato nel suo personale percorso di crescita, scegliendo il social come motore di diffusione: “Ho imparato tanto da De Rossi. Adesso spero veda questo bellissimo momento che sto vivendo. Mi ha detto di non arrendersi mai, è un grande padre e consigliere di calcio. “