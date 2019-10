Boca Juniors, Burdisso: “De Rossi non si discute. Speriamo di riaverlo il prima possibile”

L’avventura di De Rossi al Boca Juniors è tutt’altro che rosa e fiori. Gli ultimi mesi sono stati pieni di infortuni, impedendo all’ex capitano della Roma di scendere in campo anche nella semifinale di Copa Libertadores contro il River. Della sua situazione oggi ne parla il diesse degli Xeneizes Nicolas Burdisso. Queste le sue parole riportate da TNT Sport: “Daniele è venuto in Argentina per giocare al Boca perchè era un suo desiderio. Ha avuto la sfortuna di forzare per giocare la partita contro il River e infortunarsi di nuovo. Il suo impegno e il suo carattere non si discutono. Speriamo di vederlo il prima possibile in campo”.