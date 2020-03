Boca Juniors, Buffarini: “Ho parlato con Pastore, l’obiettivo è ritirarci insieme al Talleres”

Javier Pastore tornerà in Argentina solo con la maglia del Talleres. Il Flaco ha ammesso recentemente che chiudere la carriera nella squadra con cui ha iniziato è uno dei suoi obiettivi. E come lui la pensa anche Julio Buffarini, difensore del Boca Juniors. Queste le sue parole a Tercer Tiempo: “Il mio sogno è ritirarmi con la maglia del Talleres e farlo a un buon livello. Ne ho parlato questi giorni con Pastore, chiedendogli come stava e gli ho detto che voglio tornarci insieme a lui. E’ un bell’obiettivo”.