Boca Juniors, Alfaro esalta De Rossi: “Daniele in vacanza? Paga un medico per stare bene, chi lo critica non sa niente”

Daniele De Rossi ha fatto tutto il possibile per raggiungere una buona condizione fisica. Lo testimoniano le parole dell’attuale tecnico del Boca Juniors, Gustavo Alfaro, rilasciate in un programma radiofonico argentino “El Show de Boca”: “De Rossi ha portato un medico dalla Serbia. Ha pagato 1000 dollari per sessione, di tasca sua, così da poter star bene. Chi dice che è venuto in vacanza non sa nulla”. El Tano era stato accolto come in maniera trionfale da tutto l’ambiente “xeneizes” per poi essere etichettato come campione in pensione o turista in vacanza. Le critiche erano state indirizzate all’ex capitano della Roma a causa delle numerose partite saltate per via di alcuni infortuni. De Rossi è tornato a calcare il terreno di gioco dopo più di due mesi dall’ultimo problema muscolare nel match, del 24 novembre, vinto 2-0 dal Boca Juniors contro l’Union. L’ex giallorosso è stato inserito al 65′ da Alfaro. Ora sta bene e pensa al futuro, che sarà a tinte gialloblù.