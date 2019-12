Boca Junior, De Rossi continua la preparazione a Roma in attesa del ritorno in Argentina – FOTO

Daniele De Rossi continua il periodo natalizio nella sua Roma. L’ex capitano giallorosso, dopo aver approfittato della lunga pausa del campionato argentino per festeggiare con amici e parenti, sta proseguendo il lavoro personalizzato in vista del ritorno in Argentina per i primi di gennaio. Tanta la voglia di essere nuovamente protagonista per il numero 16, che sta cercando di recuperare a pieno la condizione fisica per potersi presentare alla ripresa degli allenamenti con il Boca Juniors nel migliore dei modi.