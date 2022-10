Boca campione grazie al River. Zarate sorpreso: “Nel 2010 noi costretti a perdere”

Mauro Zarate, ex attaccante della Lazio, è tornato a parlare della partita tra i biancocelesti e l'Inter del 2010. Queste le sue parole riportate dal sito Olé.com: "È stato bello che il River sia andato per vincere sul campo del Racing e l'Independiente sul campo del Boca. Sono rimasto sorpreso. A me è successo nella Lazio, c'era la Roma che poteva vincere il campionato, abbiamo giocato contro l'Inter che lottava per il titolo. C'era un po' di tensione tra i ragazzi, io entravo in area e non sapevo cosa fare . Sono arrivati e hanno detto: 'Ragazzi, state fermi'. Eravamo tranquilli perché la prima volta che siamo stati fermi abbiamo subito un gol e i ragazzi hanno esposto una bandiera".