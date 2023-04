Blanco, regalo con dedica a Zalewski: “Sei il futuro della Roma” – FOTO

Blanco, cantante e grande tifoso della Roma, ha voluto omaggiare Zalewski. L'artista ha regalato il vinile di 'Innamorato' autografato e con una dedica speciale per l'esterno giallorosso. "Per Nicola Zalewski: futuro della Roma" ha scritto sulla copertina dell'album. Blanco lunedì scorso era a Bergamo per vedere la squadra di Mourinho e potrebbe tornare allo stadio mercoledì contro il Monza. Nel prossimo turno il numero 59 può giocare dal 1' per far rifiatare Spinazzola in vista del finale di stagione.