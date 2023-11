Blanco, nuovo singolo in arrivo: l’annuncio con la maglia della Roma – FOTO

Blanco ha annunciato nei giorni scorsi l'uscita del suo nuovo singolo 'Bruciasse il cielo'. La nuova canzone, che sarà disponibile dopo la mezzanotte, è stata anticipata da un road movie disponibile su Amazon Prime. Il noto cantante indossa nel video la maglia della Roma della stagione 1997/1998. La divisa giallorossa è stata utlizzata anche nel post di qualche giorno fa su Instagram. Blanco non ha mai nascosto l'amore per la squadra della Capitale e spesso è presente allo stadio Olimpico per sostenere gli uomini di Mourinho. L'anno scorso è stato anche ospite a Trigoria.