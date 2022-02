Sanremo, Blanco non nasconde la sua passione: “Forza Roma!”

L'artista era presente anche all'Olimpico nella gara persa dai giallorossi contro l'Inter

Esibitosi nel corso della prima serata del Festival di Sanremo per cantare "Brividi" insieme a Mahmood, il cantante Blanco non è riuscito a nascondere il suo amore per la Roma in questa settimana dedicata al Festival. Prima di salire sull'auto direzione Ariston, ha infatti urlato un : "Forza Roma!" alla telecamera. Che l'artista fosse romanista non è una novità. Infatti era allo stadio Olimpico per Roma-Inter 0-4. I giorni seguenti la pesante sconfitta subìta ai danni dei nerazzurri, fecero il giro del web le immagini che lo ritraevano cantare a squarciagola con i tifosi in quegli interminabili 15 minuti.