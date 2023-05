Blanco e il regalo speciale a Dybala: “Mi fai godere. Forza Roma”

La passione di Blanco per la Roma è ormai nota. Il cantautore italiano è stato più volte avvistato allo Stadio Olimpico (e non solo) a sostenere la formazione giallorossa e, nelle ultime ore, è arrivata l'ennesima prova d'amore. Blanco infatti, ha regalato a Paulo Dybala una copia del suo nuovo disco "Innamorato" con tanto di dedica personalizzata: "Per Dybala, mi fai godere. Forza Roma, daje". Questo il messaggio del cantante mostrato dalla Joya sul social network "Be Real" attraverso uno scatto all'interno degli spogliatoi di Trigoria. I due si erano già conosciuti lo scorso 27 luglio quando Blanco aveva fatto visita al Centro Sportivo Fulvio Bernardini incontrando i suoi beniamini, tra i quali proprio Paulo Dybala.