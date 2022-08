Blanco, attacco alla Juventus: “Non avrei mai voluto essere un loro giocatore”

Riccardo Fabbriconi, per tutti Blanco, cantautore tifosissimo della Roma, ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair nella quale ha lanciato una stoccata alla Juventus. "Chi non avresti mai voluto essere nella vita?", a questa domanda il cantante ha risposto: "Una calciatore della Juventus". Messaggio lanciato con un immancabile sorriso ma che conferma ancora di più la sua passione per il calcio.