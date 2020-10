Bilancio in rosso: i Friedkin riflettono sulla costruzione dello stadio

La perdita di 204 milioni nella stagione 2019-20, ufficializzata oggi dalla Roma attraverso un comunicato, potrebbe mettere in discussione addirittura il progetto stadio. Come riporta “Sky Sport”, i Friedkin starebbero infatti riflettendo se procedere o meno con la costruzione del nuovo impianto a Tor di Valle. I dubbi della presidenza giallorossa non nascono comunque certo oggi, visto che Dan e Ryan erano ben consapevoli della situazione del club capitolino, già prima del passaggio di proprietà ratificato lo scorso agosto.