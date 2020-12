Il direttore sportivo del Bologna Bigon ha commentato la sconfitta per 5-1 con la Roma. Le sue parole:

BIGON A SKY

“Oggi abbiamo approcciato male la partita, non abbiamo messo la giusta aggressività. Quella che ci vuole contro squadre forti come la Roma, che ha meritato la vittoria. Noi non possiamo essere questi, il nostro modo di giocare in avanti va bene, ma bisogna avere aggressività. Va rivisto l’atteggiamento”.