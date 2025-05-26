Alberto Bigon, allenatore del secondo scudetto del Napoli, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha parlato anche di Claudio Ranieri. “Mi spiace che in carriera non ho mai avuto occasione di incontrarmi direttamente con Ranieri. E' una persona che ammiro, mi piacerebbe conoscerlo. Seguirò il suo lavoro come dirigente, che immagino che sarà grandioso come lo è stato da allenatore”, le sue parole.