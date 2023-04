Biglietti Roma-Inter, è iniziata la vendita libera

E' iniziata oggi pomeriggio alle ore 16 la vendita libera dei biglietti per Roma-Inter, partita di campionato in programma i primi di maggio (6/7 orario e data da definire). Ogni tifoso, scrive il sito web del club, potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per singola transazione. Si preannuncia, come tutte le gare casalinghe, l'ennesimo sold-out.