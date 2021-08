Biglietti Roma-Fiorentina: sold out Distinti Sud e Tribuna Tevere Top Sud

Il sistema di vendita oggi non ha presentato le lunghe attese di ieri

Iniziata oggi pomeriggio alle ore 16:15 la vendita libera dei biglietti per Roma-Fiorentina, dopo poco meno di due ore sono andati esauriti i settori Distinti Sud e Tribuna Tevere Top Sud, mentre risultavano ancora disponibili una piccola quantità di biglietti per la Tribuna Tevere parterre Nord e Sud, e una maggiore disponibilità per gli altri settori dello stadio. L'Olimpico, come gli altri stadi, secondo quanto stabilito dal Governo avrà la presenza effettiva del pubblico ridotta al 50% della capienza (poco più di 30mila), con modalità a scacchiera e solo per chi mostrerà il Green Pass all'ingresso.