Biglietti derby, sold out i settori riservati ai tifosi della Roma

A sei giorni da Lazio-Roma, in programma domenica 19 marzo alle ore 18:00, sono stai venduti tutti i biglietti, circa 19mila, dei settori dell'Olimpico destinati ai tifosi giallorossi. Ennesimo atto di fede da parte della tifoseria romanista che in questa stagione ha riempito sempre lo stadio con ben 27 sold-out sia in campionato che in Europa League. Restano ancora disponibile molti biglietti di tribuna Tevere destinati ai laziali, e alcuni posti in tribuna Monte Mario lato Sud. E' probabile che si superi quota 60 mila presenti