Bifulco-Ascoli, è già finita: i marchigiani licenziano l’ex dirigente della Roma

Con un comunicato ufficiale l’Ascoli Calcio ha fatto sapere di aver licenziato direttore sportivo Giuseppe Bifulco, in carica da giugno scorso dopo la sua esperienza alla Roma. Questa la nota del club marchigiano: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo Giuseppe Bifulco. Il Club ringrazia il Ds per l’operato svolto e gli augura le migliori fortune”.

Bifulco aveva lasciato la Roma appena sei mesi fa per prendere le redini dell’area sportiva dell’Ascoli. Nei mesi successivi si è parlato della possibilità di un ricongiungimento con De Sanctis, a cui era stata proposta la poltrona di dg. L’ex Roma ha pagato probabilmente gli scarsi risultati. L’Ascoli è attualmente in fondo alla classifica del campionato di Serie B con 5 punti in dieci giornate.