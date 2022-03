Bianchi: “Grande ammirazione per Mourinho ma la Roma è in grande difficoltà”

L'ex allenatore di Atalanta e Roma ha parlato della stagione dei giallorossi e della sfida di domani: "Per domani non c’è una favorita, entrambe hanno dei problemi con giocatori importanti"

Ottavio Bianchi, doppio ex di Roma e Atalanta, ha parlato al Corriere della Sera Bergamo dove ha espresso la propria opinione anche sulla Roma e su Josè Mourinho: "Nutro grande ammirazione per Mourinho perché se ci fosse stato un altro nelle sue condizioni…invece lui è rimasto intoccabile, vuol dire che è molto bravo sia sul campo che nei rapporti mediatici. Però per la Roma è un anno di grandissima difficoltà. Per domani non c’è una favorita, entrambe hanno dei problemi con giocatori importanti recuperati all’ultimo che non possono rendere al massimo. l’Atalanta deve mirare la Champions, la Roma non deve farsi risucchiare e andare avanti in Conference perché alla fine devono tirare i consuntivi e se già si parla di giocatori che andranno via non è un buon segno”.