Betturri (pres. Trastevere): “Grazie Roma per l’ospitalità”. Poi il ricordo su Totti

Il Presidente del Trastevere, Pier Luigi Betturri, ha voluto ringraziare pubblicamente la Roma per l'amichevole disputata a Trigoria e che ha visto la squadra di Gasperini imporsi per 14-0. Un'occasione, al di là del risultato, di enorme rilievo per rafforzare il legame tra due società della Capitale, già saldo grazie ai numerosi precedenti che il Presidente ha voluto ricordare in un lungo comunicato stampa di seguito riportato. Tra questi, non è potuto mancare un ricordo su Francesco Totti, che giocò la prima volta a Trigoria contro la Roma e con la maglia della Smit Trastevere nel Campionato 1985-86 categoria Esordienti. Di seguito la nota: "Termina 14-0 per la formazione giallorossa a Trigoria la prima amichevole estiva della Serie D del Trastevere contro la prima squadra della Roma di Gasperini. Un primo test per la formazione amaranto che si ritroverà nei prossimi giorni per iniziare la preparazione estiva in vista del campionato di Serie D 2025/2026. Parole al miele quelle che riserva il Presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri alla Società giallorossa: “Oggi abbiamo fatto un primo allenamento estivo contro una squadra di Serie A come la Roma e questo deve rappresentare motivo di grande orgoglio per tutti noi. Ci tengo a ringraziare pubblicamente la Società giallorossa per organizzazione, accoglienza ed eccellente ospitalità ricevuta a Trigoria. Auguro a loro e a mister Gasperini il meglio per la prossima stagione”. Nel precedente del 2021 tra la prima squadra del Trastevere e la Roma Primavera la formazione amaranto allenata da Sergio Pirozzi si impose in amichevole contro la compagine giallorossa di Alberto De Rossi con il finale di 4-3 grazie alle reti messe a segno da Sabelli, Sannipoli e alla doppietta di Bay. Nella Roma giocavano i futuri vincitori di Uefa Conference League Bove, Darboe e Zalewski. Non possiamo dare conto delle centinaia di gare disputate tra Roma e Trastevere a livello giovanile ma ci sembra storicamente notevole segnalare questo precedente. Campionato 1985-86 categoria Esordienti - Esordienti Roma - Smit Trastevere 4-0 (Trigoria Centro Sportivo Fulvio Bernardini) - E' la Roma di Statuto, Petruzzi, Muzzi, Berretta, allenata da Mister Barbanti. Qual è la curiosità? Che nel Trastevere, anche se sotto età, entra per una porzione di gara, al posto di Faiella, il futuro Campione del Mondo Francesco Totti che quindi gioca a Trigoria per la prima volta, contro la Roma, proprio con la SMIT Trastevere. Sono una ventina i precedenti in cui le due storiche squadre della Capitale si sono incontrate. La prima volta accadde il 2 aprile 1933, al campo "Testaccio", con risultato di 2-0 per i giallorossi. Significativi per la squadra del Rione i successi ottenuti il 27 febbraio 1938 con il finale di Trastevere - Roma Il 1-0 (Campo Paesani | prima vittorie della prima squadra del Trastevere che giocò in maglia rossonera) e il 29 gennaio 1939 con il finale di Trastevere - Roma III 2-0 (Campo Paesani | Nella Roma III giocarono i futuri Campioni d’Italia Ippolito Ippoliti (terzo portiere) e Luigi Nobile. Importante anche il risultato del 1 dicembre 1946 A.S. Roma - Albatrastevere 4-4 (Stadio Nazionale - Amichevole): le reti trasteverine sono state siglate da Scagliarini (su rigore), Rinaldi e ancora due reti di Scagliarini, compresa la rete dello storico pareggio siglata a un minuto dalla fine della gara".