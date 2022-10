Ibanez: “Dobbiamo lavorare come dice Mourinho. Non penso al Mondiale ma alla Roma”

Le parole del difensore brasiliano alla vigilia della sfida contro gli spagnoli: "Sto tranquillo perché lavoro per la squadra che gioco, devo fare questo per andare in nazionale"

Roger Ibanez parlerà insieme a José Mourinho alla vigilia della sfida con il Betis. Il difensore brasiliano è tra i migliori dell'inizio di stagione della Roma. Domani i giallorossi si giocano un pezzo di qualificazione e hanno assolutamente bisogno di fare punti. Le due sconfitte nelle prime tre giornate del girone di Europa League hanno compromesso la qualificazione diretta agli ottavi di finale in programma a marzo.

IBANEZ IN CONFERENZA STAMPA

C’è il rischio che si possono perdere le motivazioni rispetto a quelle che avevate ad inizio stagione dopo aver perso diversi compagni per infortunio? “La squadra sta bene, sta lavorando per fare meglio e per restare forte. Chi entrerà al posto di quelli infortunati danno al massimo. Noi stiamo bene e siamo pronti per qualsiasi cosa”.

Sei stato convocato dal Brasile e si avvicina il Mondiale. Come fa un giocatore a giocare tranquillo queste partite mentalmente? “Sto tranquillo perché lavoro per la squadra che gioco, devo fare questo per andare in nazionale. Deve fare del mio meglio e quello è importante. Il resto è un ringraziamento di quello che faccio. Devo lavorare e restare focalizzato sulla Roma. Quando arriva il Mondiale si vedrà”.

Il mister ha detto che anche vincendo domani il primo posto sarebbe difficile. Qual è la chiave per fare risultato e possibilmente vincere? “La squadra deve lavorare come dice lui. Se facciamo così arriviamo all’obiettivo giusto. Dobbiamo fare quello che ci ha chiesto lui. Così usciremo vittoriosi e prenderemo punti importanti”.