Betis-Roma, le formazioni ufficiali di Pellegrini e Mourinho: c’è Shomurodov

I giallorossi sfidano gli andalusi nella Unbeatables Cup

Ancora un test per la Roma di Mourinho. Contro il Real Betis (fischio d'inizio alle 22) i giallorossi vogliono confermare le buone impressioni avute in Portogallo e provare nuove soluzioni in vista della stagione, al via ufficialmente il 19 con la Uefa Europa Conference League. Per la sfida con gli andalusi Mou sceglie ancora una volta il 4-2-3-1. Il porta c'è il nuovo acquisto Rui Patricio, che vuole riscattarsi dopo la papera con il Belenenses. Linea difensiva composta da Karsdorp, Mancini, Smalling e Calafiori, ancora titolare inamovibile in attesa dell'ufficialità di Vina. A centrocampo torna Cristante, affiancato da Diawara. I tre trequartisti sono Zaniolo, Pellegrini (capitano) e Mkhitaryan. Unica punta Shomurodov, all'esordio.