Furia Roma, sei espulsi con il Betis: giallorossi in otto, fuori anche Mourinho

Gli spagnoli segnano con un fallo di mano non ravveduto, il capitano e il tecnico protestano vivacemente con il direttore di gara che estrae il cartellino rosso

La Roma rissaiola si vede anche a Siviglia. Contro il Betis, i giallorossi si infuriano per un gol convalidato dall'arbitro a Moreno, che prima di insaccare aveva toccato la palla con le mani. Tra i più arrabbiati il capitano Lorenzo Pellegrini, che va faccia a faccia con l'arbitro e riceve il cartellino rosso. Dopo di lui tocca a Mourinho, che entra in campo infuriato e si vede sventolare il rosso dal direttore di gara Figueroa Vazquez. Dalla panchina viene allontanato poi anche il preparatore dei portieri Nuno Santos. Dopo la doppia espulsione, il match si fa ancora più incandescente. Mancini interviene duro su Fekir a centrocampo e riceve il secondo giallo, lasciando i suoi in nove. Espulso per proteste anche il vice di Mourinho Joao Sacramento. Nel finale la Roma resta in otto per l'espulsione di Karsdorp, sanzionato per un brutto fallo.