Betis, Pellegrini preoccupato per l’infortunio a Juanmi

Con la vittoria per 2-0 contro l'Helsinki grazie alla doppietta di William José il Betis Siviglia, insieme al Ludogorets, è al primo posto in classifica nel girone C di Europa League, quello della Roma. Il tecnico del club spagnolo Manuel Pellegrini ha detto: "Dobbiamo aspettare il parere dei medici. È probabile che Juanmi abbia subito un grave infortunio, ma non è certificato al 100%. E' normale che il suo infortunio abbia colpito i compagni. Victor Ruiz invece si è storto la caviglia, ma potrebbe trattarsi di una piccola distorsione. E' ancora da definire".