Betis, Pellegrini: “All’andata abbiamo meritato. La Roma non dipende da Dybala”

Il tecnico del club spagnolo aggiunge: "Sarà un match tosto, proprio come lo è stato a Roma. Le squadre di Mourinho sono intense e escono molto bene in contropiede”

Redazione

L'allenatore del Real Betis, Manuel Pellegrini, interviene alle 12:15 in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Il match, valido per la quarta giornata del girone C della competizione europea, è in programma alle 18:45. Allo stadio Benito Villamarín di Siviglia, insieme al tecnico degli spagnoli, risponde alle domande dei giornalisti anche un suo giocatore.

Il modo migliore per arrivare a questa partita? "Sì, non ci aspettavamo di trovarci con nove punti alla terza partita perché non è normale, i gironi di Europa League sono molto combattuti. Il Ludogorets ha battuto la Roma, poi ha pareggiato contro l'HJK. Siamo riusciti a conquistare questi primi nove punti e ora abbiamo l'opportunità di assicurarci la qualificazione in casa e speriamo di poterla sfruttare al meglio e per questo dobbiamo fare un'ottima prestazione domani perché di fronte a noi abbiamo una squadra molto difficile, sia lì a Roma che ora in trasferta".

Sul primo posto. “Ho detto prima di iniziare l'Europa League che l'importante è qualificarsi, essere primi o secondi non fa differenza. L'anno scorso siamo stati secondi e abbiamo eliminato lo Zenit per continuare. Quest'anno potrebbe essere diverso, ci sono molti mercoledì dopo la Coppa del Mondo da gennaio a giugno, evitare le due partite non sarebbe fondamentale, ma è importante ed è quello che dobbiamo cercare di garantire domani qui in casa".

Come si sente Luiz Henrique? "Di solito tra una partita e l'altra dividiamo i gruppi, alcuni recuperano in palestra, altri lavorano un po' di più. All'interno del gruppo, ci sono alcuni che si riprendono prima e altri più tardi. Per questo quando facciamo le formazioni partita dopo partita facciamo una serie di considerazioni, prima di tutto la parte fisica, chi sono quelli che recuperano più velocemente. La parte tattica? Luiz Henrique ha avuto un po' più di tempo per recuperare, ma non ha problemi e sarà convocato per domani".

Fekir come sta recuperando dall'infortunio? "Sta recuperando dall'infortunio muscolare, è difficile dare una data di rientro perché dipende da come evolve settimana per settimana. Questa settimana non sarà in campo né oggi né domenica e vedremo quale sarà la diagnosi medica la prossima settimana".

Che partita si aspetta? "Mi aspetto una squadra con le stesse caratteristiche, non credo che cambierà. La partita a Roma è stata equilibrata, credo che siamo stati superiori, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo giocato per la maggior parte della partita nella loro metà campo. Hanno avuto un paio di occasioni da calci piazzati. Nelle occasioni è stato pari e nel gioco penso che li abbiamo superati. Quindi vedremo la stessa Roma perché ha caratteristiche chiare, le squadre allenate da Jose Mourinho sono intense, molto brave in contropiede. Quindi dobbiamo giocare una partita completa come abbiamo fatto lì se vogliamo fare punti".

Sull'approccio dal primo minuto. “"È importante assicurarsi la qualificazione domani. Non è una partita decisiva, molti di noi non si aspettavano di essere a nove punti di distanza. Quando giocavo con la Roma non volevo che ci togliessero tre punti e invece è successo il contrario, abbiamo preso altri tre punti da loro. Ora abbiamo la possibilità di qualificarci con due partite di anticipo e cercheremo di farlo dal primo minuto, come facciamo in ogni partita sia della Liga che dell'Europa League".

Cosa perderà la Roma senza Dybala e Zaniolo? "Perdere giocatori importanti come Dybala o Fekir per noi ha un impatto, ma la Roma ha una rosa forte, si è rinforzata molto quest'anno per fare cose importanti e non dipende solo da un giocatore. Sono sicuro che all'interno della rosa della Roma si cercherà un sostituto che abbia il livello che ha dimostrato. La mia mentalità di allenatore è che c'è una squadra e chi è disponibile ha il compito di giocare. Ci è capitato con Fekir e non lo useremo come scusa se non ci qualificheremo. Cercheranno soluzioni senza Dybala".