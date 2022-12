Bernardeschi: “Dybala come me dal dischetto. Ci vuole personalità per certi rigori”

L'ex Juve ha parlato del rigore calciato dall'argentino in finale: "Paulo ha le caratteristiche per prendersi certi tiri"

Paulo Dybala tornerà tra qualche giorno a Roma e lo farà con un peso in più, anche se particolarmente dolce. Con sé avrà la coppa del mondo che porta anche la sua firma, con il rigore calciato in finale contro la Francia. Federico Bernardeschi ha fatto i complimenti al giocatore giallorosso: "Quando ho visto Dybala sul dischetto, ho sperato segnasse, perché so cosa vuol dire tirare e segnare rigori di quel peso. Ci vuole personalità per calciare rigori del genere,Paulo ha tutte la caratteristiche per prendersi questi rigori, tra l’altro lo ha tirato in maniera molto simile alla mia agli Europei", racconta al canale Twitch di Cronache di spogliatoio.