Mauro Bergonzi, ex arbitro e commentatore tecnico-arbitrale a La Domenica Sportiva, ha commentato così il contatto tra Pisilli e Reijnders al 42esimo di Milan-Roma: "Il Direttore di gara è posizionato molto bene, non fischia nulla. Poi viene espulso Fonseca per le numerose proteste. Fabbri è a pochissimi metri dall'azione, ha la visuale libera: non si può sbagliare la decisione tecnica. Pisilli fa una scivolata nel tentativo di chiusura per ribattere un'eventuale tiro di Reijnders in porta, tiro che non c'è mai stato. Reijnders, tecnicamente fortissimo, col tacco manda a vuoto il giocatore della Roma che ha quel punto va a colpire le gambe dell'avversario, con tutti e due i piedi: il piede sinistro di Pisilli colpisce il piede sinistro di Reijnders, il piede destro colpisce il destro. Questo è senza se e senza ma calcio di rigore per il Milan, che doveva assolutamente vedere il direttore di gara. Non è intervenuto neanche il Var Meraviglia, sono incredulo. E' una delle scelte peggiori di tutto il nostro campionato, con visuale libera e con tutte le telecamere a disposizione non si può sbagliare. Mi auguro che il designatore Rocchi ci dia delle spiegazioni, bisogna capire che cosa è successo".