Bergomi: “Oliveira può far crescere la Roma. Abraham buon prospetto”

L'ex difensore dell'Inter ha detto la sua sul portoghese, Mourinho e cosa manca ai giallorossi

La Roma è divisa tra il calciomercato e il campo, che nell'ultima giornata di campionato ha dato però un verdetto pesante contro la Juventus. "È successo anche a me quando giocavo. Capire il perché di questi blackout non è facile. Sono successe tante situazioni in questa partita, forse bisognava rallentare un po' e controllare la situazione , ma non è facile. La Roma ha sempre faticato molto contro avversari più forti, c'eravamo molto illusi contro l'Atalanta. Però il 3-1 è da portare a casa", le parole di Beppe Bergomi a 'Parametri Zero', trasmissione su 'Centro Suono Sport 101.5'. L'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista, dice la sua anche su Sergio Oliveira: "Può contribuire a questo processo di crescita della Roma. È un giocatore di 30 anni di buona personalità che aiuterà sicuramente il centrocampo giallorosso. Bisogna capire a chi toglierà il posto in mezzo al campo . Mancava anche un terzino e la Roma l'ha preso e in mezzo al campo arriva un giocatore che sicuramente ti darà una mano".

Su Abraham: "È un ragazzo giovane che i gol li fa, fisicamente è pronto. Sicuramente deve ancora ottimizzare i meccanismi con gli altri, però mi sembra un bel prospetto. Magari non ti fa giocare bene come faceva Dzeko ma ti dà profondità, ti fa gol di testa, ti dà velocità, deve però crescere come del resto tutta la squadra". Mourinho non ha ancora inciso come ci si aspettava anche su blackout come quelli di domenica: "Non ho una risposta precisa. Mourinho ha lavorato molto bene nella sua carriera da allenatore sulla concretezza e l'aspetto del gioco arrivava sempre dopo. Come sappiamo la pazienza non ce l'ha nessuno perché Roma è una grande piazza e i risultati devono arrivare. Da fuori risulta difficile dare un giudizio su questi alti e bassi della Roma. Ci vuole pazienza".