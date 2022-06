Bergomi: “I calciatori della Roma hanno acquisito autostima. Pellegrini determinante”

L'ex Inter, oggi opinionista tv ha parlato dei giallorossi impegnati con la Nazionale: "Cristante ha fatto bene, poi Pellegrini utilizzato in quel ruolo, in fase di rifinitura, è uno dei migliori giocatori italiani"

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulle ultime prestazioni degli Azzurri, elogiando in particolar modo Lorenzo Pellegrini, a segno sia contro la Germania che contro l'Ungheria: "Contro l'Ungheria giocavano quattro titolari della Roma di Mourinho, sono calciatori che hanno preso autostima. Cristante ha fatto bene, poi Pellegrini utilizzato in quel ruolo, in fase di rifinitura, è uno dei migliori giocatori italiani. Mi piace più avanti, anche se è determinante perché ha segnato anche contro l'Ungheria".