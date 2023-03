Bergomi difende Ibanez: “Fa di tutto per togliersi, è stato un intervento normale”

Le sue parole: "Io vedo l’episodio del cartellino rosso a Ibanez, e dico che oggi non avrei mai giocato in questo calcio"

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dell'espulsione di Ibanez nel derby e della gara giocata dalla Roma. Queste le sue parole: "Non mi aspettavo una partita diversa dalla Roma. Quando vince la esaltiamo per questo suo modo di giocare. Io vedo l’episodio del cartellino rosso a Ibanez, e dico che oggi non avrei mai giocato in questo calcio: è un intervento che fa parte della dinamica di gioco perché lui dopo il controllo sbagliato fa di tutto per togliersi mentre Milinkovic lascia lì la gamba".