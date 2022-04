Bereszynski su Zalewski: “Forte, veloce, è migliorato tanto. È molto bravo”

Il capitano blucerchiato ha notato i miglioramenti fatti dal connazionale giallorossi: "ha vinto lui stavolta ma ci vediamo presto"

Nicola Zalewski è diventato un punto fisso della Roma. Nel 2022, grazie alla fiducia di Mourinho, il polacco è diventato ormai il padrone della fascia sinistra giallorossa. I suoi miglioramenti sono tangibili e anche Bereszynski, suo compagno in nazionale ma avversario diretto ieri sulla fascia, li ha notati: “Forte, veloce, è migliorato tanto, è molto bravo, ha vinto lui stavolta ma ci vediamo presto". Il talento 2002 giallorosso è in lizza per un posto al prossimo Mondiale. Gli apprezzamenti in patria non mancano di certo e chissà che se dovesse continuare con questo rendimento, non possa rappresentare la Roma in Qatar.