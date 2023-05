Berbatov: “Il Leverkusen può battere la Roma. Mi piacerebbe vederli in finale”

Dimitar Berbatov, ex attaccante bulgaro, ai canali ufficiale della UEFA ha parlato della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. L'ex bomber delle "aspirine" si è detto fiducioso sulla possibilità per la sua ex squadra di arrivare a Budapest: "Hanno un'altra tappa, un altro ostacolo che saranno Mourinho e la Roma, ma credo che possano farcela. Visto che sarò presente alla finale per assistere di persona, mi piacerebbe vederli lì". Queste le parole di Berbatov che ha dunque anche annunciato la sua presenza sulle tribune della Puskas Arena il prossimo 31 maggio.