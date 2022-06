Berardi: “All’interno della Roma ogni decisione viene presa secondo procedure”

Presso l'Aula Magna del Campus Luiss di Viale Pola è andato in scena l'Incontro conclusivo della V edizione del Progetto Legalità e Merito con vari ospiti tra i quali il CEO della Roma Pietro Berardi. Il dirigente giallorosso ha preso la parola: "Grazie per averci invitato. Ascoltando i vostri progetti ho sentito molta energia, meritocrazia e voglia di futuro. Per noi come società è un onore essere presenti. Anche nel mondo del calcio, per quello che si possa credere, il merito e la legalità sono due tematiche molto importanti. Il modo in cui lavoriamo nella società calcio Roma è improntato molto alla legalità, al rispetto delle regole e delle procedure. Abbiamo iniziato un percorso nel cercare di fare i processi all'interno dell'azienda per rendere tutto pulito e programmato. È una cosa alla quale tengo. All'interno della Roma ogni decisione viene presa secondo procedure, processi, livelli autorizzativi, una mappatura chiara. È un percorso lungo e ci siamo sempre detti di cercare di tendere al massimo".