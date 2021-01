Benitez punta al ritorno in panchina: ci pensa anche la Roma

Dimenticata la Cina, per Rafa Benitez è il momento di rimettersi subito in gioco. L’allenatore spagnolo punta al rientro immediato in panchina dopo la rescissione contrattuale con il Dalian e potrebbero essere diverse le squadre interessate a lui. Come riporta il Sunday Times, sull’ex tecnico di Napoli e Liverpool ci sarebbe anche la Roma, che potrebbe valutarne la candidatura in caso di nuove difficoltà con Fonseca. Benitez preferirebbe la Premier League, ma non disdegnerebbe guidare un club europeo dalle ambizioni importanti: i giallorossi rispondono, in questo senso, all’identikit.