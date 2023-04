Benitez: “La Roma ha chance di vincere l’Europa League, Mourinho sa come si fa”

Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il mister spagnolo ha parlato delle possibilità di Roma e Juventus di vincere l'Europa League. "Entrambe hanno chance alte. Allegri e Mourinho sanno come si vince. Le difficoltà di quest’anno potrebbero dare qualche motivazione in più ai bianconeri, perché sanno che è l’unica possibilità per essere felici di qualcosa. Sei italiane avanti in Europa? È un’ottima indicazione ma dovrebbe accadere almeno per due anni. L’aspetto principale è la continuità nella gestione societaria, così da garantirsi sempre la presenza internazionale".