Rafa Benitez, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima giornata di Champions League con un focus particolare sulle italiane: "Nulla è perduto, lo sanno meglio di me uomini di calcio come Chivu, Allegri, Fabregas e Gasperini. Loro sono le prime certezze. Ci sono partite per niente semplici, ma sanno cosa li aspetta". Benitez ha poi proseguito parlando della Roma: "Le assenze di Gasperini? Ha un gioco che l’ha aiutato a battere il Genoa con padronanza. È quello il fattore decisivo, probabilmente. E poi torna Malen". Il tecnico spagnolo ha poi concluso: "Battere lo Slovan significa mettersi a 4 punti in classifica. Però io insisto: contro il Real la Roma ha giocato molto, ma molto bene”.