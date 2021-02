Benevento-Roma, i convocati di Inzaghi: out Iago Falque e Dabo

Il Benevento ha comunicato la lista dei convocati decisi da Filippo Inzaghi per la partita contro la Roma. Rispetto all’ultima gara disputata dagli scaligeri con il Bologna, non ci sarà a disposizione Iago Falque e sarà out anche Dabo oltre a Improta.

Portieri : Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori

: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori Difensori : Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina

: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina Centrocampisti : Viola, Diambo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Schiattarella, Ionita

: Viola, Diambo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Schiattarella, Ionita Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini